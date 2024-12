Infortunati Milan, due calciatori saltano l’Atalanta? Gli ultimi aggiornamenti da Milanello

Infortunati Milan, due calciatori saltano il big match contro l’Atalanta? Ecco gli ultimi aggiornamenti da Milanello

Secondo quanto raccolto dalla redazione di Milannews24,Marco Sportiello e Loftus-Cheek, sono usciti al termine del primo tempo nel match ieri sera contro il Sassuolo in Coppa Italia, rischiano di non essere disponibili nel big match di venerdì sera contro l’Atalanta di Gian Piero Gasperini.

Ecco la situazione in casa Milan: per Loftus-Cheek, si tratta di una contusione al polpaccio, mentre per Sportiello si tratta di un’infiammazione al ginocchio. Stanno bene invece Maignan e Theo Hernandez, Bennacer tornati ad allenarsi proprio oggi a Milanello.