Infortunati Roma, novità importantissime su Dybala e Wesley: cosa è successo oggi a Trigoria. Gasperini può finalmente sorridere

Infortunati Roma, Gasperini può tornare a sorridere: arrivano aggiornamenti importanti su Dybala e Wesley dopo l’allenamento odierno

La Roma continua la sua accesa rincorsa verso il piazzamento europeo più ambito. Dopo aver archiviato il pareggio maturato nell’ultimo turno di campionato contro l’Atalanta, la compagine capitolina staziona attualmente a quota 58 punti in classifica, condividendo la posizione con il Como. L’obiettivo primario dei giallorossi resta quello di colmare il divario che li separa dalla Juventus, attualmente a quota 63 punti e padrona dell’ultimo slot valido per la qualificazione alla prossima edizione della Champions League. Il prossimo e decisivo ostacolo sul cammino dei romani si chiama Bologna: la formazione felsinea arriverà allo stadio con un forte desiderio di rivalsa, essendo reduce da una bruciante sconfitta per 2-0 incassata proprio per mano della squadra torinese.

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Gasperini sorride: recuperi cruciali per l’attacco

Nel corso di questa annata sportiva, il club ha dovuto fare i conti con un’infermeria costantemente affollata, un fattore che ha pesantemente condizionato il rendimento e le rotazioni a disposizione dello staff. Tuttavia, la seduta di allenamento mattutina ha finalmente regalato un sospiro di sollievo all’allenatore Gian Piero Gasperini. Il tecnico ha infatti riaccolto a pieno regime due pedine di inestimabile valore tecnico: Paulo Dybala e Wesley. I due calciatori hanno svolto l’intera sessione di lavoro aggregati al resto del gruppo, dimostrando di aver superato i rispettivi acciacchi fisici e confermando la totale dedizione per aiutare la squadra a centrare l’obiettivo stagionale prefissato dalla società.

Ancora lavoro differenziato per quattro giocatori

Se il fronte offensivo ritrova le sue stelle, la situazione clinica impone ancora massima cautela per altri elementi cardine della rosa. Il report medico diramato dal centro sportivo evidenzia infatti come Manuel Koné, Devyne Rensch, Lorenzo Pellegrini e Artem Dovbyk non siano ancora pronti per il rientro in gruppo. I quattro tesserati hanno continuato a seguire un programma di allenamento differenziato e personalizzato, lavorando a parte per smaltire in via definitiva le problematiche fisiche accusate di recente. L’equipe sanitaria continuerà a monitorare quotidianamente i loro progressi, sperando di poterli rimettere a disposizione del mister per il decisivo e imminente rush finale.