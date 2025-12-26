Infortunati Roma, stop per Pellegrini! L’allarme prosegue anche a Natale: forte il rischio forfait del centrocampista giallorosso nel match contro il Genoa

Infortunati Roma, l’allarme prosegue anche a Natale: stop per Pellegrini! Il centrocampista a forte il rischio forfait contro il Genoa

Nel giorno di Natale arriva una notizia tutt’altro che positiva per la Roma di Gian Piero Gasperini. Lorenzo Pellegrini, centrocampista e capitano giallorosso, è infatti a forte rischio per la sfida di lunedì 29 dicembre contro il Genoa. Stando a quanto riportato da Gazzetta.it il numero 7 si era fermato nell’allenamento della vigilia di Natale per un problema al quadricipite, dolore che anche nelle ultime ore non ha dato segnali incoraggianti.

Nella giornata di venerdì 26 dicembre il calciatore si sottoporrà agli esami strumentali per valutare l’entità dell’infortunio. Filtra però una certa preoccupazione all’interno dello staff medico: il timore è che possa trattarsi di una lesione muscolare, ipotesi che costringerebbe Pellegrini a saltare non solo il Genoa, ma anche i successivi impegni contro Atalanta e Lecce.

Le alternative di Gasperini senza Pellegrini

Il recupero in extremis appare complicato, anche perché la partita avrebbe avuto un valore particolare: Pellegrini avrebbe ritrovato Daniele De Rossi, al suo fianco sia da compagno di squadra nella stagione 2017-2018 sia da allenatore un anno e mezzo fa. Un’assenza pesante che obbligherebbe Gasperini a rivedere l’assetto offensivo.

In caso di forfait, il tecnico potrebbe arretrare Paulo Dybala sulla trequarti, affiancandolo a Matías Soulé, soluzione già sperimentata in passato. Al centro dell’attacco, invece, si aprirebbe un ballottaggio: Tommaso Baldanzi parte leggermente favorito su Artem Dovbyk, a meno di una scelta a sorpresa.

Ferguson e le altre opzioni offensive

Resta difficile immaginare una nuova chance per Evan Ferguson, reduce da una bocciatura pubblica nel post partita contro la Juventus e ormai vicino al rientro al Brighton. Più probabile, invece, che Gasperini punti su soluzioni già rodate, aspettando rinforzi dal mercato.

Alla ripresa degli allenamenti, infine, il tecnico potrà contare anche sul rientro in gruppo di Mario Hermoso e Leon Bailey, elementi utili per ampliare le rotazioni in un momento reso delicato dall’emergenza infortuni.

