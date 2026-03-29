Infortunati Roma, novità importanti su Wesley e Celik: Gasperini può tirare un sospiro di sollievo per uno dei due! Le ultime dalla sosta nazionali

La Roma aspetta di conoscere con precisione le condizioni di Wesley, esterno brasiliano fermatosi durante il ritiro della nazionale verdeoro. Secondo il Corriere dello Sport, il giocatore ha accusato un problema muscolare nella recente amichevole tra Brasile e Francia disputata negli Stati Uniti e sta facendo rientro in Italia per sottoporsi agli accertamenti del caso sotto la supervisione dello staff medico giallorosso. Il quotidiano parla di una possibile lesione alla coscia destra, ipotesi che verrebbe chiarita definitivamente dagli esami in programma al suo arrivo. In casa giallorossa cresce quindi la preoccupazione, perché il calendario nelle prossime settimane propone impegni pesantissimi e la sua eventuale assenza rischierebbe di pesare subito. Il primo pensiero porta inevitabilmente alla sfida contro l’Inter, in programma alla ripresa del campionato, ma il timore è che lo stop possa allungarsi anche oltre.

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Inter, Pisa, Atalanta e Bologna: i dubbi sui tempi di recupero

Lo scenario resta tutto da definire, ma il margine d’incertezza è alto. Sempre secondo il Corriere dello Sport, nella peggiore delle ipotesi Wesley potrebbe saltare non solo il big match di San Siro, ma anche le gare contro Pisa, Atalanta e Bologna, rientrando soltanto verso la fine di aprile. La speranza della Roma è naturalmente diversa: che il problema si riveli meno grave del previsto e che il brasiliano possa rientrare già nei primi impegni successivi o, comunque, in tempo utile per le sfide chiave nella corsa europea. In questo momento, però, parlare di tempi certi sarebbe prematuro. L’unica certezza è che la situazione verrà valutata nelle prossime ore e che la gestione del recupero sarà decisiva per evitare ricadute in un punto così delicato della stagione.

Celik sorride: niente lesione e ritorno vicino per il turco

Sul fronte opposto arrivano invece segnali più incoraggianti per Zeki Celik, esterno turco della Roma. Dopo aver saltato la semifinale playoff tra Turchia e Romania, il giocatore è stato sottoposto a controlli che hanno escluso lesioni muscolari. Le fonti disponibili indicano che il problema resta circoscritto a un fastidio al polpaccio, senza danni strutturali, e che il laterale può tornare a disposizione del ct Vincenzo Montella per la finale contro il Kosovo. Per la Roma è un piccolo ma importante sospiro di sollievo, perché il rientro di Celik a Trigoria appare molto meno preoccupante rispetto al caso Wesley e lascia spazio a un moderato ottimismo in vista della partita con l’Inter