Infortuni Atalanta: Adopo verso il recupero. Novità per El Bilal, Hateboer e Toloi

Le ultime sugli infortuni in casa Atalanta: dal recupero di Adopo ai vari El Bilal, Toloi e Hans Hateboer. La situazione

Novità molto importante in casa Atalanta dopo l’allenamento odierno al Centro Bortolotti di Zingonia: soprattutto per quanto concerne gli infortuni, non senza qualche recupero tra Roma e Milan.

Adopo si è allenato parzialmente in gruppo, lavoro individuale in campo per Rafael Toloi, semplice compito individuale per El Bilal Touré e infine Hans Hateboer sta continuando la terapia per il recupero.