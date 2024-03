Infortunio Arnautovic, sos Inter: coperta corta in attacco

L’infortunio di Arnautovic rischia di complicare i piani turnover di Inzaghi in questo finale di stagione: l’austriaco si è fermato a Bologna

L’attaccante ha accusato un fastidio all’altra coscia, non quella già infortunata a ottobre, e rischia di restare fuori qualche settimana. Nel momento clou della stagione i nerazzurri si trovano con la coperta corta davanti. E per il futuro si fanno valutazioni se meglio tenersi un attaccante in più oltre all’arrivo di Taremi. Lo scrive Tuttosport.