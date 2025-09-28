Infortunio Belotti, confermate le pessime sensazioni: c’è lesione del crociato. Ecco l’amaro responso degli esami strumentali

Il timore si è trasformato in una terribile realtà. Le sensazioni negative che avevano accompagnato l’uscita dal campo di Andrea Belotti durante la partita di ieri sera contro l’Inter hanno trovato la più dura delle conferme. Per l’attaccante del Cagliari e per tutto l’ambiente sardo, la giornata di oggi ha portato con sé la notizia peggiore: il responso degli esami strumentali sul suo ginocchio sinistro è impietoso e preannuncia un lunghissimo stop.

La diagnosi, arrivata nel pomeriggio, ha confermato le preoccupazioni che già filtravano dalla mattinata, gettando un’ombra sulla stagione della squadra di Fabio Pisacane. L’infortunio riportato dal “Gallo” è tra i più seri per un calciatore: lesione del legamento crociato anteriore. Un verdetto che significa intervento chirurgico e un percorso di riabilitazione che lo terrà lontano dai campi per molti mesi, mettendo di fatto fine alla sua stagione.

La conferma definitiva è arrivata tramite una nota ufficiale pubblicata dal club rossoblù:

«A seguito dell’infortunio riportato ieri in gara, Andrea Belotti è stato sottoposto nella giornata odierna ad esami diagnostici ed accertamenti strumentali che hanno evidenziato la lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro. Il calciatore svolgerà nei prossimi giorni ulteriori accertamenti e visite specialistiche».

Si tratta di una doccia gelata, una beffa atroce per un giocatore che a Cagliari sembrava aver finalmente ritrovato la sua dimensione e il sorriso dei giorni migliori. Il suo ottimo avvio di stagione, impreziosito dalla doppietta decisiva nella vittoria contro il Lecce, lo aveva reso il leader tecnico e carismatico della squadra. Ora, nel momento più bello, arriva questo stop forzato che rappresenta un colpo durissimo per le ambizioni del Cagliari e per un attaccante che stava tornando a ruggire come ai vecchi tempi.