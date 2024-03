Infortunio Berardi, parla il medico: «Ecco quando tornerà in campo»

Domenico Berardi, fresco di operazione al tendine d’Achille, dovrà rimanere fuori vari mesi: ecco la data prevista per il rientro

L’operazione di Domenico Berardi è andata molto bene e ora è necessario prima il riposo e poi un costante e progressivo recupero. A parlare del giocatore del Sassuolo è stato il professor Stefano Zaffagnini che ha operato Berardi e spiega così la situazione a SassuoloNews.net.

INTERVENTO – « L’intervento è andato benissimo ed è stato eseguito mediante tenoraffia termino terminale con fili riassorbibili . La lesione era lontano dal calcagno quindi c’erano due porzioni del tendine d’Achille con una parte al centro lacerata».

RIENTRO – Il recupero sarà completo e tornerà come prima ma sicuramente sarà pronto per la stagione prossima da settembre/ottobre” ha dichiarato Zaffagnini dando dunque qualche speranza in più ai tifosi neroverdi e allo stesso giocatore che “mi è sembrato sereno e consapevole ed è stato tranquillo. Abbiamo cercato di farlo sentire a suo agio, ora lasciatelo tranquillo e non stressatelo»