Infortunio Berardi, sospiro di sollievo per il Sassuolo? Ecco che cosa hanno evidenziato gli esami dopo il duro colpo alla testa subito nel match contro la Roma

Infortunio Berardi, sospiro di sollievo per il Sassuolo? Dopo il colpo alla testa subito contro la Roma ecco il risultato degli esami

Il Sassuolo ha comunicato che Domenico Berardi ha superato senza problemi gli esami a cui si è sottoposto a seguito del trauma cranico subito durante la partita contro la Roma. Il calciatore, che era stato costretto a uscire dal campo per un colpo alla testa, è stato immediatamente trasportato presso l’ospedale di Reggio Emilia per dei controlli. Come riportato dalla società neroverde, gli esami hanno dato esito negativo, escludendo complicazioni serie.

Il comunicato ufficiale del club afferma: «In seguito al trauma cranico accusato ieri da Domenico Berardi durante il match Sassuolo-Roma, il calciatore si è sottoposto a controlli specifici presso l’ospedale di Reggio Emilia che hanno dato tutti esito negativo».

Una notizia positiva per il Sassuolo e per il suo capitano, che potrà così concentrarsi sul recupero e sul ritorno in campo.