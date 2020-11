Infortunio Bonucci: problema muscolare, domani il difensore torna a Torino

Infortunio Bonucci: problema muscolare per il difensore della Juve che domani tornerà a Torino. I dettagli

Problema muscolare per Leonardo Bonucci. Il difensore della Juve in conferenza stampa alla vigilia del match contro la Polonia, ha annunciato che tornerà a Torino e non sarà quindi disponibile per il match di domani e per quello di mercoledì contro la Bosnia.

«Domani torno a Torino, ho chiesto troppo al fisico»: queste le parole del calciatore della Juventus in conferenza stampa, in cui ha spiegato che domani tornerà nel capoluogo piemontese per recuperare al meglio dagli acciacchi fisici.