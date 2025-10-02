Infortunio Cabal: pessime sensazioni in casa Juventus. Le ultime sulle condizioni del difensore colombiano fattosi male col Villarreal

La favola più bella si è trasformata in un incubo nel giro di quindici minuti. La notte che doveva consacrare il ritorno di Juan Cabal sul palcoscenico della Champions League si è conclusa nel modo più crudele: un infortunio, le lacrime e la paura di un nuovo, lungo stop. Il difensore colombiano della Juventus, schierato titolare da Igor Tudor contro il Villarreal, è stato costretto a chiedere il cambio dopo appena un quarto d’ora di gioco.

Come riportato da Tuttosport, l’incidente è avvenuto al 15′. Dopo un normale rilancio, Cabal si è accasciato a terra, portandosi le mani alla coscia destra in preda a un dolore lancinante. La sua reazione immediata, con la richiesta di soccorso e l’uscita dal campo in lacrime, ha fatto subito temere il peggio. Le prime impressioni dello staff medico non sono positive: l’ipotesi più probabile è quella di uno stiramento, un infortunio muscolare che lo costringerebbe a fermarsi per diverse settimane.

Una beffa atroce per un giocatore che sembrava essersi finalmente messo alle spalle il calvario seguito alla rottura del legamento crociato. Il suo ritorno era stato graduale ma trionfale: appena sabato scorso era stato l’eroe del pareggio contro l’Atalanta, una prestazione che gli era valsa la fiducia di Tudor e la maglia da titolare in una notte europea così importante.

Ora, la Juventus e i suoi tifosi sono con il fiato sospeso. Nelle prossime ore, il difensore si sottoporrà agli esami strumentali che chiariranno la reale entità del problema. La speranza è che si tratti di un infortunio meno grave di quanto apparso, ma la paura di un altro, lungo stop per un ragazzo così sfortunato è concreta.