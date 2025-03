Infortunio Calafiori, brutto ko per il difensore della Nazionale. Arriva il comunicato UFFICIALE - Calcio News 24

Infortunio Calafiori, un brutto ko per il difensore dell’Italia dopo il match contro la Germania. Ecco il comunicato UFFICIALE

Tanta ansia per l’infortunio di Calafiori dopo Italia Germania, e proprio ora è arrivato il comunicato Ufficiale della Nazionale.

IL COMUNICATO UFFICIALE – Riccardo #Calafiori, sottoposto in tarda mattinata ad accertamenti strumentali per il trauma distorsivo-contusivo al ginocchio SX riportato nella partita contro la Germania, è stato ritenuto indisponibile per la gara di ritorno in programma domenica e farà rientro al club di appartenenza