Infortunio Cancellieri, rischio lungo stop: cosa sappiamo sul giocatore della Lazio

Infortunio Cancellieri: stop al flessore e ansia per i tempi di recupero. La possibilità di uno stop molto più lungo è davvero alta

Nuovo match e nuova tegola per la squadra: questa volta a fermarsi è Matteo Cancellieri, costretto a lasciare il campo dopo pochi minuti per un problema muscolare. L’infortunio di Cancellieri è arrivato in maniera improvvisa durante il primo tempo, quando l’attaccante ha avvertito un dolore al flessore della coscia sinistra che lo ha costretto a chiedere immediatamente il cambio. “Ho sentito un pizzicare, meglio non rischiare”, avrebbe detto il giocatore ai compagni mentre abbandonava il terreno di gioco, visibilmente contrariato.

L’episodio ha destato subito preoccupazione tra tifosi e staff tecnico, soprattutto perché Cancellieri stava vivendo un buon momento di forma. Dopo l’intervallo, l’attaccante è tornato in panchina con una vistosa fasciatura alla coscia sinistra e un’andatura zoppicante, accompagnato dai medici del club. Le prime immagini televisive hanno fatto temere il peggio: un nuovo stop che rischia di interrompere la crescita e la continuità che il giovane esterno offensivo stava finalmente trovando.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, le prime valutazioni parlano di una lesione muscolare al flessore, con tempi di recupero stimati intorno ai venti giorni. Tuttavia, la diagnosi definitiva sull’infortunio di Cancellieri arriverà solo dopo gli esami strumentali previsti nei prossimi giorni. Lo staff medico, consapevole della fragilità muscolare del giocatore, preferisce mantenere la massima cautela per evitare ricadute o complicazioni.

L’auspicio è che Cancellieri si sia fermato in tempo e che il fastidio sia solo una contrattura leggera. In caso contrario, il tecnico dovrà rivedere le proprie scelte offensive per le prossime settimane, considerando anche gli altri problemi fisici che stanno colpendo il reparto d’attacco. La possibile assenza di Cancellieri rappresenterebbe un problema serio in un momento della stagione particolarmente intenso, con partite ravvicinate e una rosa già provata dagli impegni.

L’infortunio di Cancellieri riaccende inoltre il dibattito sulla condizione fisica dei giocatori professionisti, sottoposti a un calendario sempre più fitto e logorante. L’esterno romano, che nelle ultime gare aveva impressionato per energia, velocità e disponibilità al sacrificio, dovrà ora concentrarsi esclusivamente sul recupero.

Lo staff medico e tecnico monitorerà costantemente la situazione, in attesa degli esiti degli esami. Solo allora si saprà se per Cancellieri si tratterà di un breve stop precauzionale o di un’assenza più lunga, che rischierebbe di complicare ulteriormente i piani della squadra. LEGGI ANCHE – Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano