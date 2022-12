Infortunio Chiesa: «Rientrerà il 27»: le condizioni dell’esterno

Federico Chiesa è pronto a tornare in campo dopo l’affaticamento che lo ha costretto a dare forfait contro l’Arsenal

Massimiliano Allegri, ieri a Sky Sport, ha detto che per la prossima partita sarà in campo e che contro i Gunners non ha voluto rischiarlo. «Normale affaticamento quando si ritorna a lavorare con questi ritmi dopo un lungo infortunio». La prossima data segnata è quella del 27 sul calendario dell’esterno offensivo.