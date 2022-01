ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

A fare maggiore chiarezza sull’infortunio di Federico Chiesa ecco le parole del Dottor Tencone, direttore dell’Isokinetic di Torino

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, il dottor Fabrizio Tencone, direttore del centro Isokinetic di Torino, ha parlato dei possibili tempi di recupero per l’infortunio di Chiesa.

RECUPERO – «Oggi non si tende più a ragionare per settimane o mesi ma per obiettivi durante la riabilitazione. È comunque verosimile che sei, sette o otto mesi siano necessari. I presupposti per un completo recupero ci sono. Se la riabilitazione è ben fatta, l’atleta ritorna come prima»