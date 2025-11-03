Infortunio Dybala, ansia Roma per le condizioni della Joya! Oggi gli esami al flessore sinistro: quasi certa la diagnosi. Ecco cosa sperano i giallorossi

Infortunio Dybala, ansia Roma per le condizioni della Joya! Lesione quasi certa per l’argentino: diagnosi quasi certa. I dettagli

Ancora 24 ore di attesa e poi la Roma conoscerà l’entità dell’infortunio di Paulo Dybala. L’attaccante argentino, rientrato nella notte da Milano dopo la partita di ieri, sarà sottoposto a esami strumentali specifici per valutare il suo problema al flessore sinistro.

La lesione appare quasi scontata, ma l’auspicio del club giallorosso è che si tratti di un infortunio di basso grado, il che consentirebbe a Dybala di tornare in campo in tempi relativamente rapidi. In poche parole, la Roma spera ardentemente che il suo 2025 calcistico non sia già terminato a San Siro.

Le partite a rischio e il big match con il Napoli

Sicuramente Dybala salterà la trasferta di giovedì a Glasgow contro i Rangers in Europa League e la partita di campionato di domenica in casa contro l’Udinese. Con ogni probabilità, non sarà disponibile neppure per la sfida di domenica 23 contro la Cremonese e per l’incontro di Europa League di giovedì 27 all’Olimpico contro il Midtylland.

La vera speranza per la Roma e per i suoi tifosi è che Dybala riesca a recuperare per il big match contro il Napoli, in programma il 30 novembre sempre all’Olimpico. Per Gian Piero Gasperini, tecnico della Roma, poter contare sul suo gioiello per quella sfida cruciale sarebbe un sospiro di sollievo e un rinforzo fondamentale per le ambizioni della squadra. L’attesa è palpabile nella Capitale, con la speranza che la “Joya” possa tornare a brillare il prima possibile.