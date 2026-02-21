Lazio News
Infortunio Gila, brutte notizie per Sarri e per la Lazio: slitta il rientro del difensore?
Infortunio Gila, brutte notizie per Sarri e per la Lazio: slitta il rientro del difensore? Le novità dall’infermeria dei biancocelesti
Maurizio Sarri, esperto allenatore, dovrà affrontare una pesante assenza per i futuri impegni stagionali della Lazio. L’allenatore sarà costretto a rinunciare a Mario Gila, roccioso difensore, uscito acciaccato all’intervallo dell’ultima e dispendiosa sfida contro l’Atalanta. Secondo quanto riportato sulle pagine del Corriere dello Sport, i recenti esami strumentali hanno purtroppo confermato una fastidiosa infiammazione tendinea al ginocchio sinistro.
Le condizioni dell’atleta verranno valutate quotidianamente dallo staff sanitario della società capitolina. Il rischio di un forfait prolungato è altissimo: il giocatore salterà quasi certamente l’insidiosa trasferta di domenica primo marzo contro il Torino. La preoccupazione principale dell’ambiente biancoceleste riguarda però la semifinale d’andata di Coppa Italia, da disputare ancora contro la formazione bergamasca. Indipendentemente dai tempi di recupero, il calciatore non arriverà certamente al top della forma per questo appuntamento cruciale.
