Infortunio Gudmundsson, l’islandese è rientrato in Italia: le ultime verso il Napoli. In casa Fiorentina filtra un cauto ottimismo

Una serata a due facce, quella di venerdì 5 settembre, per Albert Gudmundsson. Il fantasista della Fiorentina ha prima illuminato la scena con la sua Islanda, contribuendo con un goal al netto successo per 5-0 contro l’Azerbaigian, per poi accasciarsi a terra proprio al momento del tiro vincente, costretto a chiedere il cambio per infortunio.

L’episodio, avvenuto intorno al 69° minuto, ha subito generato apprensione in casa viola. L’ex Genoa ha infatti accusato un problema alla caviglia che lo ha costretto non solo a terminare in anticipo la partita, ma anche a saltare la prestigiosa trasferta contro la Francia, lasciando il ritiro della nazionale. Lo staff medico della Fiorentina, in costante contatto con il giocatore e i colleghi islandesi, ha però potuto tirare un sospiro di sollievo: dopo lo spavento iniziale, le prime valutazioni hanno fatto rientrare l’allarme e ora filtra un cauto ottimismo.

Lo stesso Gudmundsson ha voluto tranquillizzare i tifosi attraverso i social media, scrivendo in una storia su Instagram: “La caviglia andrà bene”. Un messaggio chiaro che lascia ben sperare per un recupero in tempi brevi. Il giocatore farà ritorno a Firenze nella giornata di lunedì, dove verrà sottoposto a nuovi e più approfonditi controlli strumentali.

L’obiettivo è quello di capire se potrà essere a disposizione di Stefano Pioli per il big match contro il Napoli, in programma sabato 13 settembre. Qualora non dovesse farcela, il tecnico viola avrebbe comunque diverse opzioni per sopperire alla sua assenza. La prima porterebbe all’inserimento di un centrocampista in più per infoltire la mediana. L’alternativa più offensiva, invece, vedrebbe un cambio di modulo al 3-5-2, con l’affiancamento a Moise Kean di un’altra punta di peso come Edin Dzeko o Roberto Piccoli. Gudmundsson, però, farà di tutto per esserci.