Infortunio Haaland, lascia il campo in stampelle: a rischio la sfida contro l’Italia? – FOTO

Infortunio Haaland, le condizioni dell’attaccante norvegese dopo la FA Cup, in cui ha lasciato lo stadio in stampelle: a rischio per l’Italia?

Il Manchester City si qualifica per la semifinale di FA Cup, dove sfiderà il Nottingham Forest, ma la serata è macchiata dall’infortunio di Erling Haaland, uscito dal campo dopo un contrasto con Cook. Il norvegese ha lasciato lo stadio con stampelle e tutore al piede sinistro, alimentando la preoccupazione dei tifosi. Tanta attesa anche in chiave nazionale per conoscere le sue condizione, soprattutto in vista della sfida tra Italia e Norvegia nelle qualificazioni ai Mondiali 2026. Si attendono gli esami per valutare l’entità del problema. Di seguito le parole di Guardiola sulle sue condizioni, riportate dal Daily Express.

Erling Haaland left Vitality Stadium in a walking boot 🤕 pic.twitter.com/2GSlDNcX25 — ESPN FC (@ESPNFC) March 30, 2025

LE CONDIZIONI DI HAALAND – «Quanto è rilevante l’infortunio? Non lo so ancora, dobbiamo vedere».