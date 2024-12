Infortunio Icardi, brutto ko per il centravanti. Ecco le condizioni dell’argentino

Infortunio Icardi, l’ex attaccante e capitano dell’Inter si è sottoposto ad intervento in argentina. Inizia il lungo iter riabilitativo

Mauro Icardi si è infortunato gravemente nel corso del match di Europa League tra Galatasaray e Tottenham. Purtroppo per l’ex capitano dell’Inter si tratta di rottura del legamento crociato anteriore e del menisco del ginocchio destro, di conseguenza stagione finita per lui. Sicuramente è stato un brutto colpo per la formazione turca e per l’attaccante che era nel mirino di diversi top club europei in vista del calciomercato di gennaio.

L’ex attaccante e capitano nerazzurro si è sottoposto ad intervento chirurgico in Argentina, a Buenos Aires, come riporta tuttomercatoweb.com. Inizia così il lungo iter di riabilitazione a cui dovrà andare incontro Icardi, l’operazione è andata bene e il giocatore ha fatto sapere sui suoi profili social di stare bene e ha ringraziato la sua famiglia e il Galatasaray per la vicinanza mostrata.