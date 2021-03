Torino, si ferma Izzo: lombalgia per il difensore granata

Brutte notizie per Davide Nicola: Armando Izzo non si è allenato questo pomeriggio per un problema di lombalgia

Armando Izzo non si è allenato questo pomeriggio al Filadelfia a causa di una lombalgia. Questo il report del club granata.

«Allenamento pomeridiano per il Torino al Filadelfia. Davide Nicola, dopo l’attivazione muscolare, ha diretto una sessione tecnica con esercitazioni a tema, lavoro sul possesso palla e infine ha fatto svolgere una partita a ranghi misti, con tempo e campo ridotti. Solo terapie per Armando Izzo, causa lombalgia: le condizioni del difensore verranno rivalutate domani. Il programma di sabato 6 marzo prevede la sessione di rifinitura cui seguiranno il pranzo e – per i calciatori convocati – la partenza per il ritiro prepartita di Crotone»