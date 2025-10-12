Infortunio Kean, ottimismo per il centravanti della Fiorentina? La situazione - Calcio News 24

Infortunio Kean: oggi gli esami, cauto ottimismo in vista di Italia-Israele

Dopo la vittoria contro l’Estonia, l’Italia si prepara alla prossima sfida di qualificazione contro Israele, in programma martedì 14 ottobre al Bluenergy Stadium di Udine. Tra le note più discusse di queste ore c’è sicuramente l’infortunio di Moise Kean, uscito anzitempo nella gara di Tallinn a causa di un problema alla caviglia.

L’attaccante della Juventus è stato costretto a lasciare il campo già al 15° minuto del primo tempo per una distorsione alla caviglia destra. Le immagini hanno mostrato subito il suo forte dolore, tanto da far temere uno stop serio. Tuttavia, nelle ultime ore sembra emergere un certo ottimismo: il dolore si è attenuato sensibilmente e Kean ha scelto di restare con il gruppo azzurro, segno che la situazione potrebbe essere meno grave del previsto.

Per avere certezze, il giocatore si è sottoposto oggi a esami strumentali per verificare con precisione l’entità dell’infortunio. I risultati saranno fondamentali per capire se Gattuso potrà contare su di lui nella delicata sfida contro Israele, che potrebbe rivelarsi decisiva per il cammino dell’Italia.

L’infortunio di Kean arriva in un momento delicato per la Nazionale, già orfana dello squalificato Alessandro Bastoni, ammonito e diffidato contro l’Estonia. Anche Bastoni, comunque, è rimasto nel ritiro azzurro, probabilmente per continuare ad allenarsi con il gruppo e supportare i compagni da vicino.

La scelta di Kean di non lasciare il ritiro è un segnale positivo, che alimenta la speranza di un recupero lampo. Il giocatore sta seguendo un percorso di terapie leggere e monitoraggio costante da parte dello staff medico della Nazionale. In caso di risposta positiva agli esami, non è da escludere che possa almeno andare in panchina nella sfida di martedì.

Per ora, l’unica certezza è che l’infortunio di Kean tiene con il fiato sospeso Gattuso e tutto lo staff tecnico, che contano sulla sua velocità e fisicità per scardinare la difesa israeliana. Le prossime 24-48 ore saranno decisive per capire se l’attaccante bianconero potrà essere della partita o se si dovrà attendere il suo rientro in campo con la Juventus.

LEGGI ANCHE: Le probabili formazioni del campionato di Serie A della settima giornata