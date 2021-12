Infortunio Kjaer, il bel messaggio dell’Inter: «Ti aspettiamo a San Siro per applaudirti»

Infortunio Kjaer, il messaggio di vicinanza arriva anche da parte dell’Inter: il bel gesto del club meneghino nei confronti del difensore

Il grave infortunio rimediato da Kjaer ha scosso anche l’Inter, che tramite la propria pagina Twitter ha voluto dedicare un pensiero al danese, non dimenticando il gesto per Eriksen ad Euro2020

«Un Campione non si riconosce solo da come gioca a calcio. Torna presto Simon, ti aspettiamo in campo a San Siro per tributarti l’applauso che meriti».