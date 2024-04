Infortunio Kolasinac, recupero vicino per Atalanta Verona. Le novità

Infortunio Kolasinac, il difensore bosniaco potrebbe recuperare in vista di Atalanta Verona di domani. Ecco le condizioni

Novità importanti per il difensore dell’Atalanta Kolasinac in vista della gara contro il Verona, con l’infortunio che sembra ormai completamente alle spalle nonostante l’assenza con il Liverpool.

Il bosniaco si è allenato parzialmente in gruppo con grandi possibilità di recuperare. Per il resto tutti in gruppo ad eccezione di Scalvini (terapie). Domani rifinitura mattutina ed infine la lista convocati.