Infortunio Kolasinac, il punto sul difensore dell’Atalanta

Infortunio Kolasinac, il punto sulle condizioni del difensore centrale dell’Atalanta. La situazione a Zingonia

L’Atalanta si sta preparando con il Verona, e dall’altra parte ci sono anche delle novità per quanto riguarda l’infortunio di Kolasinac.

Oggi il difensore bosniaco ha svolto allenamento individuale, riscontrato un piccolo miglioramento (per la convocazione però il cammino rimane in salita). Per quanto riguarda gli altri, tutti in gruppo ad eccezione di Scalvini (terapie). Oggi seduta pomeridiana con seduta tecnico-tattica, dopo attivazione in palestra.