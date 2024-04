Infortunio Kolasinac: si ferma per Liverpool Atalanta il difensore bosniaco. Ecco le condizioni attuali nell’ultim’ora

Brutte notizie per l’Atalanta in vista della sfida odierna contro il Liverpool: sarà out in difesa il difensore Kolasinac.

Il bosniaco ha accusato un risentimento muscolare all’adduttore sinistro. Le sue condizioni verranno meglio valutate nei prossimi giorni