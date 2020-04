Infortunio Leiva: il centrocampista biancoceleste è stato visitato dal dottor Adriani. Questo il comunicato della Lazio

Lucas Leiva è stato operato questa mattina in Padeia. Il calciatore brasiliano si è sottoposto ad una pulizia del menisco in artroscopia. Si prospetta un mese di stop per il centrocampista.

«Si comunica che questa mattina l’atleta Lucas Leiva è stato visitato e trattato dal dott. Ezio Adriani, che opera presso il gruppo Mater Dei – Paideia, per un risentimento al ginocchio»