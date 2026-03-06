Infortunio Lucca, l’attaccante del Nottingham Forest torna in Italia! Il motivo e come sta

Infortunio Lucca, l’attaccante del Nottingham Forest torna in Italia! Il motivo della sua visita a Roma e le condizioni del centravanti

Lorenzo Lucca, attaccante italiano in prestito al Nottingham Forest, sta vivendo una stagione travagliata. Dopo una prima parte di campionato deludente con il Napoli, Lucca ha accettato la cessione in prestito al club inglese. Tuttavia, nonostante un inizio difficile, il centravanti è tornato nuovamente a fermarsi a causa di un problema fisico alla caviglia.

Il Nottingham Forest ha dovuto fare a meno di Lucca nelle ultime due partite contro il Brighton e il Manchester City, con il giocatore rimasto fuori dalla lista dei convocati a causa del fastidio alla caviglia. Il problema non accenna a risolversi, tanto che il club ha deciso di far eseguire degli esami strumentali più approfonditi per capire meglio la situazione.

Quest’oggi, Lucca è rientrato in Italia, precisamente a Roma, dove ha consultato specialisti per una valutazione accurata delle sue condizioni. Sebbene non si tratti di un infortunio grave, la valutazione clinica sarà determinante per capire quando il giovane attaccante potrà tornare in campo e mettersi a disposizione del tecnico del Nottingham Forest, Vitor Pereira.

Il Napoli, che detiene ancora il cartellino del giocatore, continua a monitorare da vicino la situazione, considerando che la FilmAuro e il centro medico Villa Stuart a Roma sono i punti di riferimento per le visite mediche dei giocatori in prestito.

Secondo quanto riportato da Calciomercato.com, Lucca ha mostrato grande potenziale in passato, ma questo infortunio rischia di rallentare ulteriormente il suo percorso di crescita. Il club inglese spera di avere presto delle risposte chiare, in modo da pianificare il suo rientro sul campo nelle prossime settimane.