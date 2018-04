Infortunio Manolas, problemi fisici per il difensore nel Derby di Roma

Infortunio Manolas: il difensore della Roma lascia il campo nel derby contro la Lazio, attesa per le sue condizioni fisiche in vista del rush finale di stagione

Infortunio Manolas nel derby odierno Lazio-Roma. Problema fisico per il difensore greco della Roma, Kostas Manolas, che è stato costretto a lasciare anzitempo il derby della Capitale. Il centrale, eroe della notte di Champions e autore del 3-0 qualificazione contro il Barcellona, ha lasciato il campo al 75’ della sfida a causa di un infortunio. Pochi minuti prima di lasciare il campo il greco si era fatto male dopo un duro contrasto con l’avversario Milinkovic-Savic.

Nonostante l’ingresso in campo dello staff medico, Manolas ha provato a riprendere il gioco salvo poi rendersi conto di non essere in grado di continuare la partita. Problemi fisici per il difensore greco che ha riportato una contusione al polpaccio, la cui entità verrà valutata nel corso delle prossime ore. Si apre, infatti, una settimana importante per la Roma con le sfide di campionato contro Genoa e Spal per poi andare a Liverpool il 24 aprile nelle semifinali di Champions League. Nelle prossime ore verranno valutate le condizioni fisiche del centrale greco, in attesa delle dichiarazioni di Di Francesco che farà un primo punto della situazione.