Infortunio Ndoye, tegola Bologna: problema dopo 20 secondi

Infortunio Ndoye, tegola Bologna: esce dopo 4′. Le ultime sulle condizioni dell’esterno offensivo della squadra di Italiano

Inizia con una nota amara il precampionato del Bologna targato Vincenzo Italiano. Durante l’amichevole contro la Virtus Verona, l’attaccante svizzero Dan Ndoye è stato costretto a lasciare il campo dopo appena quattro minuti di gioco, gettando un’ombra sulla prima uscita stagionale dei rossoblù e mettendo in allarme staff e tifosi.

La dinamica dell’infortunio di Dan Ndoye ha destato immediata preoccupazione. Dopo soli 20 secondi dal fischio d’inizio, l’esterno offensivo ha subito un duro intervento da parte di un difensore avversario. Pur essendo riuscito a evitare il contatto pieno, nel movimento ha avvertito un fastidio che lo ha spinto a fermarsi. Dopo un breve consulto con lo staff medico a bordocampo, si è optato per la via della prudenza. Al suo posto, il tecnico Vincenzo Italiano ha prontamente inserito Jesper Karlsson, ridisegnando l’assetto offensivo.

Al momento, l’entità del problema fisico è ancora da valutare. Le prime impressioni non sembrano suggerire un infortunio grave, ma saranno necessari gli accertamenti strumentali delle prossime ore per definire con esattezza le condizioni di Ndoye e stabilire i tempi di recupero. L’episodio rappresenta un primo campanello d’allarme per il Bologna, che punta molto sulle qualità e sulla velocità dello svizzero per il proprio gioco in vista della nuova stagione di Serie A. Il giocatore è chiacchierato anche in ottica calciomercato, in particolare in chiave Napoli.