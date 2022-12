Infortunio Pogba, il centrocampista è tornato in campo: le sue condizioni

Paul Pogba è tornato ad allenarsi in campo con il pallone e l’obiettivo del francese è essere convocato col Monza

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il francese ha un obiettivo per il ritorno in campo e sarebbe quello della sfida contro i brianzoli. In Coppa Italia il 19 gennaio o in campionato il 29, ancora c’è da capire le tempistiche precise.