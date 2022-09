Infortunio Pogba, il francese sotto i ferri: «Rientro a gennaio»

Infortunio Pogba, il francese è già sotto i ferri per l’operazione al menisco. I tempi di recupero saranno più lunghi

Difficile possa recuperare per il Mondiale e anche Allegri in conferenza stampa ha parlato di probabile rientro per gennaio. Soltanto dopo il comunicato della Juventus ne sapremo qualcosa di più. Questo quanto raccolto da Juventus News 24.