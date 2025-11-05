Barcellona, tutti infuriati sulla situazione Raphinha! Ecco l'indiscrezione dei blaugrana - Calcio News 24

Raphinha out: tensione tra Flick e lo staff del Barcellona. Il tecnico chiede chiarimenti dopo la ricaduta

Il Barcellona è alle prese con un nuovo problema in casa: il brasiliano Raphinha ha accusato una ricaduta fisica nella preparazione, generando la forte reazione di allenatore Hansi Flick, che avrebbe richiesto spiegazioni immediate allo staff preparatorio del club. Secondo indiscrezioni, l’attaccante avrebbe sofferto un nuovo stop dopo un precedente fastidio muscolare, mettendo a rischio la propria presenza in alcuni impegni importanti del Barça.

La situazione ha fatto salire il livello di frustrazione all’interno dello spogliatoio: Flick, noto per il suo approccio molto severo quando gli standard vengono meno, avrebbe convocato i preparatori fisici del club per chiarimenti sulla tempistica della ricaduta di Raphinha. Il tecnico ritiene che il problema non sia soltanto della condizione del giocatore, ma che ci sia stata una gestione rivedibile sotto il profilo della programmazione fisica. Questa tensione ha acceso riflessioni anche sull’affidabilità della rosa in vista dei prossimi impegni.

Raphinha, arrivato al Barcellona con ambizioni elevate e già protagonista in campagne precedenti, rischia ora di saltare partite cruciali proprio in un momento in cui il club catalano punta a rimanere competitivo su tutti i fronti. La ricaduta del brasiliano rappresenta non solo un danno tecnico per il Barcellona, ma anche una crepa nella gestione interna: il fatto che Flick abbia «chiesto spiegazioni» ai preparatori fisici indica che la situazione viene considerata grave dal tecnico e dalla dirigenza.

In concreto, il Barça dovrà rivalutare tempi e modalità di rientro dell’esterno offensivo, valutando se sarà necessario ridurre i carichi, rivedere il piano di recupero o addirittura considerare un sostituto temporaneo. Nel frattempo, lo staff medico e atletico lavora per capire la reale entità della ricaduta e per evitare ulteriori complicazioni che potrebbero aggravare i tempi di indisponibilità.

Questa vicenda arriva in un momento delicato per il Barcellona, che spera di proseguire sulla scia dei successi recenti ma deve allo stesso tempo fare i conti con risorse fisiche che diventano sempre più preziose. Raphinha resta un elemento cardine del progetto di Flick — pertanto la sua condizione sarà monitorata molto da vicino. Se la ricaduta dovesse prolungarsi, il club rischierebbe di perdere un tassello fondamentale nel reparto offensivo proprio in vista degli scontri decisivi.

In conclusione, il club blaugrana affronta una doppia sfida: superare il problema fisico di Raphinha e gestire internamente la tensione emersa tra allenatore e staff di preparazione. Il buon esito di queste operazioni potrebbe fare la differenza tra una stagione ancora da protagonisti e un contrattempo che rischia di intaccare gli obiettivi stagionali del Barcellona.

