Infortunio Rebic: le condizioni dell’attaccante del Milan, uscito anzitempo dalla sfida contro il Crotone

Pessime notizie per il Milan nel corso del match contro il Crotone, valevole per la seconda giornata del campionato di Serie A. Ante Rebic ha dovuto abbandonare il campo al 58′ per un brutto infortunio al braccio sinistro. Come confermano fonti societarie, il croato ha riportato una lussazione al gomito, già ridotta in spogliatoio. Rebic si trova in ospedale per accertamenti del caso.

Al posto dell’attaccante croato è entrato Lorenzo Colombo, autore di un gol in Europa League contro il Bodo/Glimt.