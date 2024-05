Atalanta, dopo la conferma di Gasperini ecco i piani di mercato

Atalanta, dopo la conferma di Gian Piero Gasperini la dirigenza al lavoro per programmare il mercato per la prossima stagione

Gian Piero Gasperini è sempre più vicino alla conferma sulla panchina dell’Atalanta. Una volta messa a posto la questione allenatore, la dirigenza potrebbe cominciare a lavorare sul mercato.

Come riportato da Tuttoatalanta, il primo obiettivo sarà quello di blindare i propri giocatori chiave: è possibile che non vengano confermati tutti, ma potrebbero partire solo davanti ad offerte irrinunciabili. Il principale indiziato è Teun Koopmeiners, che piace in Premier League e alla Juve. Altri come Scalvini, Lookman, Carnesecchi e Ederson invece dovrebbero rimanere. In attacco confermati Scamacca e Tourè, mentre De Ketelaere verrà riscattato dal Milan. Sugli esterni confermati anche Ruggeri, Zappacosta e Holm, come a centrocampo il capitano De Roon. Infine in difesa Hien, Djimsiti e Kolasinac sono sicuri di rimanere. Possibili partenti invece Musso, che libererebbe un posto per il secondo portiere, Miranchuk, Adopo, Hateboer, Bakker e Palomino.