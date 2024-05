Roma De Rossi: «Dobbiamo salire di livello: l’Atalanta è l’esempio da seguire»

Le parole di Daniere De Rossi, tecnico della Roma, sulla stagione appena finita e sul futuro dei giallorossi

Daniele De Rossi ha parlato ai giornalisti presenti al premio USSI a Roma, al circolo Canottieri Aniene. Di seguito le parole del tecnico giallorosso.

BILANCIO IN GIALLOROSSO – «Non è stata una stagione disastrosa, ma si poteva, potevo fare meglio. Volevo riportare la Roma in Champions e in finale di Europa League, ma sono state fatte le cose in maniera corretta e soprattutto bisogna farle adesso affinché la Roma possa salire di livello».

QUANTO MANCA PER DIVENTARE LA SUA ROMA – «Non è questione mia o di un altro allenatore. Quando uno trova una squadra creata da altre persone per forza è un po’ diversa. A me piace l’avere le stesse idee della società, ieri sera ci siamo confrontati riguardo a quello che dobbiamo iniziare a fare. Mi fa piacere avere le stesse idee del ds e di Lina Souloukou, coincidono. Non sempre le idee sono facili da portare a termine, ma abbiamo anche piani b, c, d ecc. Io sono fiducioso».

EMPOLI – «La partita di ieri l’avevamo preparata dal punto di vista mentale, ci sono partite che ufficialmente non contano niente ma i giocatori devono rispettare la classifica, i tifosi e la professione. Io ho visto questo atteggiamento».

FUTURO – «Io sono quello che deve dargli gli strumenti per segnare, io voglio dargli qualcosa in più, voglio metterli nelle condizioni migliori. A volte i risultati hanno un po’ coperto… Ci resta il finale poco dolce del campionato, anche se quella di ieri è stata una partita strana e decisa da un giocatore che doveva essere espulso pochi minuti prima. Abbiamo finito con le pile scariche e dobbiamo fare in modo di migliorare, l’esempio è ancora l’Atalanta che per me lo è da molti anni. Dobbiamo avere quel tipo di atteggiamento sia fisico che mentale».

ATALANTA E CHAMPIONS LEAGUE – «Non avevo dubbi che l’Atalanta avrebbe fatto il proprio dovere… Anche contro di noi dovevano sembrare stanchi e distratti dalla Coppa Italia… Ma la squadra è costruita così, per fare queste cose. Non avevo dubbi, hanno fatto il loro e non mi aspettavo che ci avrebbero fatto qualche cortesia. Dovevamo fare noi qualche punto in più durante l’anno».

HA PARLATO COI FRIEDKIN – «Abbiamo parlato delle nostre cose, delle nostre opinioni. Da oggi che la stagione è finita dobbiamo cominciare a programmare».

BUDGET MERCATO – «Ne parleremo io e la società, non sono cose che si dicono pubblicamente. Sono cose che si gestiscono fra le mura di Trigoria».