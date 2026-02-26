Infortunio Solomon: si ferma l’esterno in Fiorentina Jagiellonia. Le sue condizioni e quanto può rimanere fuori

Infortunio Solomon: le condizioni dell’esterno della Fiorentina, che si è fermato nel match contro il Jagiellonia. Quanto può stare fuori

La notte europea dell’Artemio Franchi si stava trasformando in un passaggio a vuoto pesantissimo per la Fiorentina. Oltre al passivo (poi recuperato) maturato sul campo, i viola devono fare i conti con l’infermeria. Durante la complessa sfida di Conference League contro i polacchi dello Jagiellonia, si è infatti fermato per infortunio Manor Solomon.

La dinamica dell’infortunio e il cambio obbligato

Esattamente al 10′ minuto del primo tempo supplementare, con il tabellone luminoso dello stadio che segnava un impietoso 0-3 in favore della compagine ospite, Solomon si è accasciato accusando un evidente e fastidioso problema fisico.

Paolo Vanoli non ha avuto scelta. Il tecnico è stato immediatamente costretto a richiamare il giocatore, effettuando un cambio forzato per evitare ulteriori complicazioni cliniche. Al suo posto è stato gettato nella mischia Albert Gudmundsson.

Le prime valutazioni mediche e il dubbio per l’Udinese

Le valutazioni effettuate a caldo dallo staff medico a bordo campo non inducono al grande ottimismo. Le sensazioni iniziali lasciano presagire un problema di natura muscolare, la cui reale entità andrà ovviamente definita con maggiore precisione a mente fredda. Questa diagnosi preliminare, tuttavia, non fornisce rassicurazioni in merito alla disponibilità del giocatore per il prossimo e imminente impegno in calendario.

La Fiorentina è infatti attesa a breve dalla gara contro l’Udinese, match valido per la 27ª giornata di Serie A e fondamentale per mantenere il ritmo in campionato. Le condizioni fisiche di Solomon verranno monitorate scrupolosamente giorno per giorno dallo staff sanitario. Nelle prossime ore, il calciatore sarà sottoposto agli esami strumentali di rito per stabilire con esattezza l’entità e delineare i successivi tempi di recupero.