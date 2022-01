Infortunio Spinazzola, c’è la data del rientro in campo

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Leonardo Spinazzola conta ormai i giorni che lo separano dalla completa guarigione dal suo infortunio: ecco la possibile data del rientro

Finalmente buone notizie per Leonardo Spinazzola, ormai vicino al totale recupero dall’infortunio patito durante Euro 2020.

Come riportato da Sky Sport, il laterale della Roma e della Nazionale si sta allenando ancora in solitudine ma sta spingendo molto. Il 15 gennaio ci sarà il responso medico per riprendere il contatto con il pallone e i compagni. Nel caso le sensazioni fossero positive, possibile che dopo la sosta di fine gennaio possa tornare tra i convocati, forse per la sfida del 6 contro il Genoa.