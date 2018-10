Infortunio Teodorczyk: rischia un lungo stop

Problemi per l’Udinese. Ko l’attaccante arrivato dall’Anderlecht. Infortunio Teodorczyk: le ultimissime sul rientro

L’Udinese di Velazquez non se la passa bene e deve fare i conti con una lunga lista di infortunati. Problemi in attacco. Il polacco Teodorczyk ha riportato un problema fastidiosissimo, una ernia inguinale, e potrebbe stare fermo per più di un mese. Questo il comunicato: «Discorso a parte per l’attaccante polacco Lukasz Teodorczyk che è invece sotto monitoraggio medico per valutare l’entità dell’ernia inguinale che lo sta obbligando ad un lavoro riabilitativo differenziato». Infortunio Teodorczyk: le ultime.

Secondo le prime indiscrezioni, il giocatore rischia l’operazione. L’intervento allungherebbe inevitabilmente i tempi di recupero. Oggi l’attaccante sarà in Polonia per una visita da un suo specialista di fiducia con il quale valuterà la possibilità di andare sotto i ferri. Previsto dunque lo stop di almeno un mese, tempi, come detto, che potrebbero dilatarsi in caso di operazione. Presto nuovi aggiornamenti.