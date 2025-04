Infortunio Thuram: l’attaccante dell’Inter salta il Bologna, derby a rischio?

Infortunio Thuram: l’attaccante salterà Bologna Inter, a rischio anche il Derby? Le ultime sulle sue condizioni

Brutte notizie per l’Inter in vista dei prossimi impegni: Marcus Thuram sarà costretto a fermarsi a causa di un affaticamento agli adduttori della coscia sinistra, emerso dagli esami strumentali a cui si è sottoposto. L’attaccante francese salterà sicuramente la sfida di campionato contro il Bologna.

La sua presenza è in dubbio anche per il derby di Coppa Italia contro il Milan, in programma mercoledì 23. Le condizioni di Thuram verranno monitorate nei prossimi giorni, nella speranza di un recupero lampo per un match così delicato. Di seguito il comunicato dei nerazzurri, riportato da Sky Sport.

IL COMUNICATO– «Marcus Thuram si è sottoposto questa mattina ad accertamenti clinici e strumentali presso l’Istituto Humanitas di Rozzano. Gli esami hanno evidenziato un affaticamento agli adduttori della coscia sinistra. La sua situazione sarà valutata giorno dopo giorno».