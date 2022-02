ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Infortunio Tomori, prove di recupero: le ultime sui tempi di recupero del difensore rossonero che lavora a parte

Fikayo Tomori procede nel recupero. Il difensore del Milan ha sostenuto oggi un allenamento personalizzato da solo a Milanello, nel quale ha effettuato delle prove di corsa per capire come reagisce il ginocchio.

Il giocatore valutato giorno per giorno in vista del rientro in campo.