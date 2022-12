Infortunio Vlahovic, l’attaccante tiene in ansia la Juve: le sue condizioni

Se da una parte ci sono dei graditi ritorni dall’altra bisogna fare i conti con l’infortunio di Vlahovic, il serbo preoccupa per le sue condizioni

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, l’attaccante della Juventus non si sta allenando con il resto del gruppo e sarebbe in dubbio per la partita contro la Cremonese. Il serbo deve risolvere i problemi con la pubalgia.