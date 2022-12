Infortunio Wijnaldum, l’olandese torna sul campo: le ULTIME da casa Roma

Infortunio Wijnaldum, il centrocampista olandese è tornato a lavorare sul terreno di gioco: le ULTIME novità da casa Roma

Come riferito da Gazzetta.it, Wijnaldum è tornato quest’oggi a lavorare con il pallone sul campo di Dubai, lì dove è in ritiro la Roma, dopo settimane di lavoro in palestra.

Per l’olandese il giorno della verità sarà comunque il 15 dicembre prossimo, quando dovrà sottoporsi a nuovi esami. I giallorossi sperano di poter contare nuovamente su di lui dagli ultimi giorni di gennaio.