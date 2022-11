Infortunio Winks, il centrocampista scrive alla Samp: il messaggio – FOTO

Infortunio Winks, il centrocampista inglese, scrive alla Sampdoria dopo l’operazione alla caviglia: il messaggio – FOTO

Harry Winks si è sfogato sui social dopo l’operazione alla caviglia. Ecco il messaggio del centrocampista della Sampdoria.

IL MESSAGGIO – «Sono affranto che si sia dovuti arrivare a questo. Sono arrivato qui con la speranza di dare il massimo per questo club. Tuttavia, dopo aver provato di tutto per tornare a giocare, il problema persistente che avevo da quest’estate è sfociato in un intervento chirurgico. Sono convinto che l’operazione sia andata bene e il mio obiettivo è tornare il prima possibile per aiutare la squadra. Grazie per il supporto».