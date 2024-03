Infortunio Zirkzee, brutte notizie in casa Bologna: gli esami

Uscito verso l’ottantesimo contro l’Inter, Joshua Zirkzee ha svolto gli esami che hanno svelato quanto starà fuori

Dolore e preoccupazione: questo si riusciva facilmente a leggere sul volto di Zirkzee nel match contro l’Inter al momento della sostituzione. L’attaccante del Bologna ha capito sin da subito che non era un problema da poco e gli esami l’hanno confermato.

Per l’olandese si tratta di una lesione di primo grado del bicipite femorale sinistro, con tempi di recupero previsti di 3-4 settimane. Quali saranno dunque le partite che salterà Zirkzee? Sicuramente quelle con la Nazionale così come le partite di campionato con Empoli e Salernitana. Dovrebbe farcela invece per il 7 aprile, data della sfida contro il Frosinone. In caso contrario, tutto rinviato a Bologna-Monza del 14, gara che precede la sfida Champions con la Roma.