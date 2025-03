Inghilterra-Albania: dove vederla, orario e probabili formazioni

Al Wembley Stadium andrà in scena la sfida tra Inghilterra-Albania: le ultime di formazioni con orario e dove vedere il match in tv

Al Wembley Stadium di Londra si giocherà la sfida di qualificazione ai Mondiali tra Inghilterra-Albania. Andiamo a scoprire le ultimissime di formazione, l’orario e dove vedere la sfida.

Le probabili formazioni

Inghilterra (3-4-2-1): Pickford; Walker, Stones, Colwill; Alexander-Arnold, Mainoo, Rice, Lewis; Foden, Bellingham; Kane. Ct: Tuchel.

Albania (4-1-4-1): Strakosha; Balliu, Ismajli, Ajeti, Mitaj; Ramadani; Asani, Laci, Asllani, Bajrami; Tuci. Ct: Sylvinho.

Orario e dove vederla in tv

Inghilterra-Albania si gioca alle ore 20:45 di venerdì 21 marzo per il girone di qualificazione ai Mondiali. Verrà trasmessa in diretta in streaming e gratis per tutti sulla piattaforma UEFA Tv. Non è prevista alcuna trasmissione televisiva.