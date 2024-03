Inghilterra-Belgio: orario, dove vederla e probabili formazioni

A Wembley in campo la sfida amichevole tra Inghilterra e Belgio: orario, dove vederla e le probabili formazioni

A Wembley in campo la sfida amichevole tra Inghilterra e Belgio. Un’amichevole di lusso tra le due nazionali in terra inglese quella tra i tre leoni e i diavoli rossi. Tanti i campioni che si affronteranno in e regaleranno spettacolo come Bellingham e Lukaku. Andiamo a scoprire tutto le info sulla partita: dove vederla, l’orario e le ultimissime sulle probabili formazioni.

Inghilterra-Belgio, le probabili formazioni

INGHILTERRA (4-2-3-1): Pickford; Walker, Stones, Maguire, Chilwell; Henderson, Rice; Foden, Bellingham, Rashford; Kane. Ct. Southgate.

BELGIO (4-2-3-1): Casteels; Castagne, Faes, Vertonghen, Theate; Tielemans, Mangala; Lukebakio, Trossard, Doku; Openda. Ct. Tedesco.

Inghilterra-Belgio: orario e dove vederla

Inghilterra-Belgio è in programma alle ore 20:45 a Wembley a Londra: sarà visibile in diretta streaming in esclusiva su Sky Sport Calcio (canale 251) e in streaming su Now e SkyGo. In alternativa sarà possibile seguirla anche sull’App dedicata e scaricabile su ogni piattaforma: pc, tablet e smartphone.