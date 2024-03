Belgio, nuovo vantaggio: Lukaku di trivela, Tielemans di testa

Il Belgio torna avanti contro l’Inghilterra e lo fa con un bella azione di Lukaku bravo a rubare palla e servire il compagno

Il Belgio torna avanti contro l’Inghilterra e lo fa con un bella azione di Lukaku bravo a rubare palla e servire il compagno.

36′ vantaggio Belgio, che pure da diversi minuti era schiacciato. Tielemans va a segno in tuffo fi testa su cross con trivela di Lukaku che ruba palla a Dunk. Gol molto bello, arrivato dopo che Bowen si è visto annullare una rete per fuorigioco e Bellingham ha sciupato un regalo della difesa avversaria. Per il momento è 2 a 1 per i diavoli.