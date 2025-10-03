Milan News
Inghilterra, i convocati di Tuchel: c’è Loftus-Cheek! Ecco la lista completa
Inghilterra, le scelte di Tuchel: c’è Loftus-Cheek! Ecco la lista completa in vista delle qualificazioni al Mondiale 2026
La seconda sosta per le Nazionali della stagione regala un nuovo motivo d’orgoglio al Milan. Ruben Loftus-Cheek, centrocampista inglese classe 1996, protagonista di un rilancio importante in Serie A, è stato nuovamente convocato dal commissario tecnico Thomas Tuchel, in vista delle qualificazioni al Mondiale 2026.
La rinascita di Loftus-Cheek al Milan
Arrivato in rossonero nell’estate 2023, Loftus-Cheek ha trovato sotto la guida di Massimiliano Allegri – allenatore livornese noto per il suo calcio pragmatico e vincente – la continuità che gli era mancata in Premier League. La sua fisicità, unita alla capacità di inserirsi senza palla, lo ha reso un punto fermo del centrocampo milanista e ora anche della Nazionale inglese.
Tuchel, che conosce bene il giocatore dai tempi del Chelsea, ha deciso di inserirlo nella lista dei “Tre Leoni” per due sfide decisive.
Gli impegni dell’Inghilterra
Il calendario prevede due appuntamenti cruciali:
- Giovedì 9 ottobre: derby britannico contro il Galles a Wembley.
- Martedì 14 ottobre: trasferta in Lettonia.
Due partite che potrebbero consolidare il percorso dell’Inghilterra verso il Mondiale e offrire a Loftus-Cheek l’occasione di confermare il suo stato di forma eccellente.
Il valore aggiunto dei nuovi acquisti
Nel Milan, l’inglese ha beneficiato anche della presenza di campioni esperti come Luka Modrić, regista croato e Pallone d’Oro 2018, e Adrien Rabiot, centrocampista francese di grande esperienza internazionale. Questo mix di qualità ed esperienza ha permesso ad Allegri di costruire un reparto solido e competitivo.
La visione di Igli Tare
La convocazione di Loftus-Cheek rappresenta anche un successo per la strategia del nuovo direttore sportivo Igli Tare, ex dirigente della Lazio e profondo conoscitore del mercato internazionale. La sua scelta di puntare su profili di alto livello, capaci di incidere sia in Serie A che in Nazionale, sta dando i suoi frutti.
Il ritorno di Loftus-Cheek tra i protagonisti della Nazionale inglese è la conferma di un percorso di crescita che valorizza sia il giocatore che il progetto del Milan. Una doppia vittoria: per il club rossonero, che vede riconosciuto il lavoro di Allegri e Tare, e per l’Inghilterra, che ritrova un centrocampista completo e in piena maturità calcistica.
CONVOCATI
PORTIERI: D. Henderson, Pickford, Trafford
DIFENSORI: Burn, Guehi, James, Konsa, Lewis-Skelly, Quansah, Spence, Stones
CENTROCAMPISTI: Anderson, Gibbs-White, J.Henderson, Loftus-Cheek, Rice, Rogers
ATTACCANTI: Bowen, Eze, Gordon, Kane, Rashford, Saka, Watkins
Calciomercato Milan, la provocazione: «Scudetto se a gennaio vendi Leao e compri loro due»
Al Ittihad, scelto il dopo Blanc: sfuma Spalletti, Conceicao vicino alla panchina
Ultimissime
video
Conferenza stampa Tudor pre Juve Atalanta: «Conceicao? Ha avuto un problemino, vediamo domani. Cambiaso? Potenzialmente è un giocatore da miglior club al mondo»
Conferenza stampa Tudor pre Juve Atalanta: le sue dichiarazioni alla vigilia del match della 5ª giornata di Serie A 2025/26...