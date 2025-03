Inghilterra, debutto vincente per Tuchel: «Possiamo fare meglio, dobbiamo fare meglio. Lewis-Skelly? Giocatore straordinario»

L’allenatore dell’Inghilterra Thomas Tuchel ha parlato nel post partita della gara vinta contro l’Albania per analizzare il match. Le parole

L’allenatore dell’Inghilterra Thomas Tuchel al debutto ufficiale come nuovo commissario tecnico sulla panchina dei Tre Leoni è riuscito a vincere 2-0 contro l’Albania. Nel post partita l’ex allenatore di Chelsea e Bayern Monaco è intervenuto ai microfoni ITV per analizzare il match. A seguire le sue parole.

PARTITA – «Possiamo fare meglio, dobbiamo fare meglio. Abbiamo iniziato bene, abbiamo avuto sette-otto minuti con il 100% di possesso palla, con tanti passaggi e molta energia. L’avversario è difficile da ‘rompere’, poiché difende con un blocco profondo. Nel secondo tempo, ho sentito che eravamo troppo lenti e, in generale, mancavano abbastanza corse senza palla per superare la linea difensiva».

LEWIS-SKELLY – «Giocatore straordinario. Personalità straordinaria. È arrivato in ritiro e ha subito mostrato che è normale innamorarsi di lui. Se lo merita pienamente”. Su Jude Bellingham, autore dell’assist del primo gol: “Non c’è dubbio che sia un giocatore fondamentale per noi. Passaggio fantastico per l’assist del primo gol. Mi aspetto cose speciali da Jude. È pronto a prendersi la responsabilità e dobbiamo creare un ambiente e una struttura dove possiamo vedere di più da lui».

RASHFORD E FODEN – «Ci aspettiamo un maggiore impatto in queste posizioni (esterni, ndr). Più dribbling e corse più aggressive verso la porta. In generale, questo è ciò che è mancato. Le occasioni vengono dalle piccole corse dietro la linea. Mancava qualcosa, non sono stati decisivi come avrebbero potuto essere».